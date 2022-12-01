Швед указал на недостатки в организации принудительного лечения от алкоголизма

Прокуроры выявили системные недостатки, касающиеся принудительного лечения людей, страдающих хроническим алкоголизмом и совершивших на этой почве преступления, сообщил журналистам генпрокурор Андрей Швед перед заседанием коллегии надзорного ведомства.

"Что касается вопросов применения Уголовного кодекса в части принудительного лечения лиц, страдающих хроническим алкоголизмом, совершивших преступления, также выявлены системные недостатки. Они связаны в первую очередь с тем, что отсутствует четкое правовое регулирование порядка обмена информацией между учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел", – отметил Андрей Швед.

Также, по его словам, нет правового регулирования, оговаривающего, в какие сроки должны информировать органы здравоохранения милицию, других заинтересованных о результатах такого лечения и вообще способности человека стать на путь исправления.

Есть системные недостатки, связанные с отсутствием механизма контроля самого лечения людей с хроническим алкоголизмом. Замечены и другие проблемные вопросы, касающиеся профилактики хронического алкоголизма, наркопотребления.

Генпрокурор сообщил, что правоохранители ежегодно в течение последних шести лет выявляют в среднем более 15 тыс. преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. В этом году отмечается небольшой рост – чуть больше 5%, и эта тенденция также предмет обсуждения на заседании. При этом число людей, направленных органами внутренних дел на принудительное лечение, в этом году также возросло, что связывается с более активной работой правоохранительного блока.

Андрей Швед добавил, что в стране этими вопросами занимаются ряд государственных органов, межведомственных объединений, в том числе специальная комиссия при правительстве. "Мы сегодня посмотрим, как эти структуры – ведомственные, межведомственные – выполняют ту работу, которая связана с профилактикой, в том числе алкоголизации, наркопотребления", – отметил Андрей Швед.

Основной вопрос, который сегодня рассматривался на заседании коллегии Генпрокуратуры, – профилактика хронического алкоголизма, наркомании и токсикомании. Органы прокуратуры по поручению главы государства в нынешнем году изучили этот вопрос и выявили ряд системных недостатков в работе как государственных органов, так и субъектов профилактики этих негативных явлений.

В заседании принимали участие заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, министр образования Андрей Иванец, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, заместитель министра внутренних дел – начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.

По материалам belta.by.