Швеция ожидает значительного роста цен на нефть после ответных мер России

Швеция готовится к серьезному росту цен на нефть. К таким последствиям может привести решение России запретить поставки в страны, которые ввели нефтяные санкции против РФ. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на шведский телеканал SVT.

Ограничения цен на российскую нефть странами Запада вступили в силу с 5 декабря. Евросоюз прекратил закупать российскую нефть, которая доставляется по морю, кроме того, страны Большой семерки, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне $60 за баррель.

Президент России Владимир Путин в ответ запретил поставки российских нефти и продуктов переработки странам, поддерживающим потолок цен.