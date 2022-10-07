Схватки на коврах бобруйского «Спартака»
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Около 160 юношей и девушек 2005-2007 годов рождения со всей Беларуси собрал 18-й традиционный республиканский турнир по вольной борьбе памяти мастера спорта СССР Сергея Коренькова. Подробности - в ближайшем номере "Бабруйскага жыцця".
Фото Александра АНТАШКЕВИЧА
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