Штык-нож к немецкой винтовке обнаружили у жителя Осиповичского района

Штык-нож к немецкой винтовке Маузера обнаружили у жителя Осиповичского района. Об этом сообщила официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области Ирина Рачковская.

"У жителя Осиповичского района при осмотре жилого дома в рамках акции "Арсенал" сотрудники милиции изъяли предмет, похожий на штык-нож в ножнах с подвесом. Объект направили на судебную экспертизу", - сказала Ирина Рачковская. Установлено, что предоставленный объект является штык-ножом к немецкой винтовке системы Маузера образца 1884/98 годов. Он изготовлен заводским способом и является холодным оружием колюще-режущего действия. Конструктивные изменения в него не вносились.

Как отметил судебный эксперт, винтовки системы Маузера состояли на вооружении у многих армий как в Первую мировую, так и во Вторую мировую войну, в том числе у немецких солдат.

Житель Осиповичского района пояснил, что штык-нож передал ему отец, который нашел его в земле. После восстановления ножа и реставрации рукояти сельчанин хранил его как раритет.

Осиповичским РОВД проводится проверка.

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