Штраф от 30 базовых. Бобруйчан призывают отказаться от незаконной добычи новогодней ели

Не за горами новогодние праздники, а значит впереди и новогодние хлопоты: выбор подарков, деликатесов и, конечно, неизменного праздничного атрибута – ароматно пахнущей зеленой красавицы ели.

Новогоднюю елку можно приобрести на елочных базарах, где будут продаваться новогодние деревья, специально заготовленные на территории лесного фонда. Хорошей альтернативой живой ели станет искусственная, которая прослужит многие годы, и каждый год будет радовать глаз своими пушистыми лапками.

Однако среди населения всё еще находятся приверженцы незаконного способа добычи заветного дерева.

В связи с этим, Бобруйская горрайинспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды считает необходимым напомнить, что самовольная незаконная рубка ели (сосны) влечет наказание в виде штрафа до 30 базовых величин для физических лиц, до 200 базовых величин на индивидуального предпринимателя, до 300 базовых величин на юридическое лицо, в соответствии со статьей 16.17 кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Помимо этого, за каждое срубленное новогоднее дерево виновные обязаны будут возместить вред, причиненный окружающей среде.

В период подготовки к новогодним праздникам специалистами Бобруйской горрайинспекции ПР и ООС, Бобруйской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь и ГЛХУ «Бобруйский лесхоз» будут проводиться совместные рейды по выявлению фактов незаконной рубки деревьев.

Анатолий Гриб, Начальник Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды