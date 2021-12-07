Штраф 200 базовых и лишение прав на 5 лет — в Кировском районе задержали пьяного водителя
mogilevnews.by 41 0
В Кировском районе сотрудники ГАИ остановили автомобиль Volkswagen Passat, которым управлял 34-летний житель деревни Мышковичи, сообщает mogilevnews.
Как сообщили в УГАИ УВД облисполкома, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Прибор «Алкотест» показал наличие 1.89 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.
- Штраф за поездку составил 200 базовых величин с лишением права управления сроком на 5 лет, - отметили в ГАИ.
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