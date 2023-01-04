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Здоровье

Штат медработников на Могилевщине пополнили более полутысячи молодых специалистов

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Штат медработников на Могилевщине пополнили более полутысячи молодых специалистов

Штат медицинских работников в Могилевской области в 2022 году пополнили более полутысячи молодых специалистов. С ними практическими знаниями делятся опытные коллеги, а администрация медучреждений при поддержке местных властей старается помогать в решении бытовых вопросов.

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