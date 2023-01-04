Штат медработников на Могилевщине пополнили более полутысячи молодых специалистов
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Штат медицинских работников в Могилевской области в 2022 году пополнили более полутысячи молодых специалистов. С ними практическими знаниями делятся опытные коллеги, а администрация медучреждений при поддержке местных властей старается помогать в решении бытовых вопросов.
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