Штамм “дельта” почти исчерпал себя

Штамм коронавируса "дельта", который вызвал масштабный подъем заболеваемости во всем мире, практически исчерпал себя. Он продолжает активно мутировать, но эти мутации будут уже не такими опасными.

Молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что эта версия коронавируса уже прошла свой пик развития. Многие эксперты сходятся во мнении, что новые вариации "дельты" не будут столь вредоносными. Кроме того, должна снизиться и заразность. Размножение новых версий вируса будет идти медленнее, и это отразится на его активности, пояснил эксперт.

Между тем врач-эпидемиолог Дмитрий Никитин высказал другое мнение. Он отметил, что с каждой новой мутацией "дельта" будет становиться опаснее. Штамм отличается высокой летальностью, особенно среди молодых людей моложе 30 лет, поэтому всем, у кого нет медицинских противопоказаний, необходимо сделать прививку.