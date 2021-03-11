Шрифт на ценниках товаров по скидке изменится в Беларуси со 2 апреля

С 2 апреля размер шрифта, которым указывается цена товара со скидкой, должен измениться. Такая норма позволит исключить случаи введения покупателей в заблуждение по поводу реальной цены продаваемого товара. Об этом сказала во время пресс-конференции начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Инна Гаврильчик.

— В последнее время продавцы часто указывали цену со скидкой значительно более крупным шрифтом, чем обычную. Это вводило многих покупателей в заблуждение. По новой норме законодательства информация о цене на товар с учетом скидки, ее размере и условиях предоставления указывается шрифтом, размер которого должен быть меньше того, что используется для первоначальной цены на этот товар. Если скидка предоставляется при выполнении каких-то условий, покупателей должны проинформировать о цене на товар без учета скидки, с ее учетом, а также указать размер скидки и условия ее предоставления, — рассказала о подробностях нововведения специалист.

Кроме того, Инна Гаврильчик напомнила о другой действующей норме закона «О защите прав потребителей», о которой многие покупатели забывают:

— Продавец обязан продать товар по той цене, которая указана на ценнике, за исключением случаев продажи по более низкой цене. Если вдруг на кассе оказалось, что товар стоит дороже, покупатель вправе требовать соблюдения нормы законодательства. В противном случае — сделать соответствующую запись в книге замечаний и предложений.