Шпаковский: поправка в Конституцию о том, что брак – это союз мужчины и женщины, не вызвала дискуссий

О поправках в Основной Закон государства высказался в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» политический аналитик Александр Шпаковский.



Эксперт прокомментировал, почему так важна норма, которая закрепляет, что брак в нашей стране заключается между мужчиной и женщиной.

– Конституционная комиссия шла навстречу пожеланиям граждан. Были обращения и со стороны основных христианских конфессий. Поправка о браке не вызвала дискуссий среди членов Конституционной комиссии. Мы солидарны во мнении, что эту норму нужно закрепить на уровне Основного Закона страны, – отметил он.

Шпаковский также подчеркнул: мы видим, что происходит вокруг Беларуси, и понимаем, какое колоссальное давление могут оказать так называемые сатанисты на людей, придерживающихся традиционных убеждений.

– Есть попытки разрушения основных институтов и моральных устоев, на которых базируется система права. Если кому-то в голову придет подвергнуть сомнению постулаты, на которых основан институт семьи, эта норма будет в Конституции – придется спрашивать народ, – добавил специалист.

Спикер высказался и о закреплении конституционного статуса Всебелорусского народного собрания:

– Понимая, что рано или поздно действующий Президент будет завершать политическую карьеру, на переходном этапе нам понадобится коллективный орган, который выполнит страховочные функции, – пояснил эксперт и добавил, что в своем Telegram-канале он обозначил свои замечания на тему детальной проработки статуса ВНС.

Шпаковский напомнил, что итоговое совещание о поправках в Конституцию пройдет в августе. Но до этого сильные и слабые стороны нового проекта проанализируют и в Национальном центре законодательства правовых исследований Республики Беларусь.

– Окончательные изменения будут внесены по итогам народного обсуждения, – добавил политолог

СБ