Шольц намерен баллотироваться в канцлеры Германии в 2025 году

Глава немецкого правительства Олаф Шольц готов побороться за место канцлера Германии на выборах в 2025 году, сообщает ТАСС.

Шольц заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах. Он также отметил, что хотел бы видеть, что правящая коалиция занимает прочные позиции в правительстве.

Нынешний канцлер является представителем немецкой Социал-демократической партии. В прошлом году эта партия одержала победу на выборах в парламент страны. Социал-демократы сформировали коалицию вместе со Свободной демократической партией и "зелеными". В последнее время популярность правящей коалиции значительно снизилась. Это произошло на фоне экономических проблем в Германии.

Согласно данным немецкого института изучения общественного мнения Civey, свыше 40% немцев считают, что бывший канцлер Ангела Меркель справилась бы с нынешними проблемами лучше, чем Шольц.