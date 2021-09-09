Шнобелевские премии вручат сегодня. «За достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься»

Каждую осень мир чествует не только нобелевских лауреатов, но и людей, которым вручается так называемая Шнобелевская премия (Ig Nobel Prize) – пародия на престижную международную награду, присуждаемую выдающимся ученым.

В 2021 году в связи с пандемией коронавируса церемонию, как и прошлом году, решено провести в онлайн-формате.

Шнобелевская премия – ее называют еще Игнобелевской (английское слово ignoble переводится как «постыдный», «позорный») и Антинобелевской – учреждена в 1991 году. Ее идейным вдохновителем стал юмористический журнал «Анналы невероятных исследований» во главе со своим создателем Марком Абрахамсом.

Ежегодно обладателями этой премии становятся десять человек – «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься». То есть премией награждают за необычные и остроумные исследования, чтобы привлечь внимание и подстегнуть интерес людей к науке, медицине и технологиям. Правда, первоначальная формулировка звучала несколько иначе: «за достижения, которые невозможно воспроизвести – или нет смысла это делать». За исключением трех премий, присужденных в первый год, Шнобелевская премия вручается за реальные труды. Кандидатов на соискание премии может выдвигать любой желающий, допускается и самовыдвижение.

Первые церемонии вручения проходили в Массачусетском технологическом институте, позднее действо переместилось в Гарвардский университет (Кембридж, штат Массачусетс, США).

Вручение Шнобелевской премии уже обросло своими забавными традициями. Так, награду «шнобелевским» лауреатам вручают их «нобелевские» коллеги, надевающие по этому случаю бутафорские очки, накладные носы и фески (красные шерстяные колпаки с шелковой витой кистью). До 2006 года во время церемонии вручения по всему величественному лекционному залу вместимостью более тысячи человек летали бумажные самолетики. Позднее их запретили – из соображений пожарной безопасности.

Оригинальна и сама награда: в дополнение к сертификату, удостоверяющему получение премии и подписанному тремя лауреатами Нобелевской премии, победителям вручают медали из фольги либо клацающие челюсти на подставке. Время выступления лауреатов ограничено 60 секундами. Тех, кто говорит дольше, останавливает маленькая мисс Свити Пу – девочка, которая капризным голосом восклицает: «Пожалуйста, прекратите, мне скучно!».

Кто и за что удостаивается столь сомнительной награды? В некоторых случаях присуждение Шнобелевской премии выражает завуалированную критику. Так, например, было с награждением отделов образования штатов Канзас и Колорадо за их позицию по вопросу преподавания эволюции. В большинстве случаев награды призваны привлечь внимание к научным работам, заголовок или тема которых содержит элементы смешного. В разные годы премии удостаивались следующие труды: исследование, показавшее, что присутствие людей сексуально возбуждает страусов; вывод о том, что черные дыры по своим параметрам подходят для расположения ада; работа, посвященная исследованию вопроса, будет ли инфицирована еда, упавшая на пол и пролежавшая там менее пяти секунд…

В числе тех, кому присуждалась Шнобелевская премия, есть и граждане России. Так, например, в 1992 году Юрий Стручков, член-корреспондент РАН, удостоился этой премии в области литературы – за то, что в период с 1981 по 1990 опубликовал 948 научных работ, то есть в среднем по одной статье каждые четыре дня. В 2002 году Шнобелевскую премию в области экономики разделил с несколькими другими компаниями Газпром – за применение математической концепции мнимых чисел в сфере бизнеса.

А за два года до этого, в 2000 году, вместе с сэром Майклом Берри из Бристольского университета премию получил уроженец СССР Андрей Гейм – за левитирующую лягушку. Кстати, Гейм позже реабилитировал себя: в 2010 году он вместе со своим коллегой Константином Новоселовым получил уже Нобелевскую премию в области физики – за получение нового материала графена. Таким образом, он стал первым в истории человеком, удостоенным обеих премий.

В 2020 году премию за достижения в медицинском образовании дали отряду государственных лидеров. По мнению Шнобелевского комитета, все они на примере эпидемии COVID-19 продемонстрировали миру, что политические решения влияют на жизнь (и смерть) людей быстрее, чем научные работники и врачи.