Шла дивизия вперед. Почему мы отмечаем 17 сентября

Когда Красная Армия в 1939 году вошла в Западную Белоруссию, немцы уже взяли Брест и подходили ко Львову. Польской армии и польской государственности, как единой системы, фактически не существовало… К действиям РККА в мире отнеслись с пониманием еще и потому, что Советский Союз возвращал себе территории, населенные преимущественно этническими белорусами. Поведение же Польши на белорусских землях противоречило обязательствам, взятым Варшавой по Рижскому мирному договору 1921 года, и в штыки воспринималось местным населением. Все-таки около двух десятилетий их заселение шло польскими колонистами, там запрещалось преподавание на белорусском языке. Именно по этой причине коренное население встречало Красную Армию с цветами. Польские жолнеры, напротив, пытались оказывать сопротивление. Все это воочию увидели и бобруйские военные.

В поход к братьям

Решение о воссоединении белорусского народа принято было в столице единого тогда Союза ССР. Причем соответствующие директива и нота увидели свет последовательно 14 и 17 сентября 1939-го.

Из Директивы наркома обороны СССР К. Е. Ворошилова и начальника Генштаба РККА Б. М. Шапошникова Военному совету Белорусского особого военного округа: «… 1. К исходу 16 сентября 1939 г. скрытно сосредоточиться и быть готовым к решительному наступлению с целью молниеносным ударом разгромить противостоящие войска противника:

… г) Слуцкая группа – командующий группой – командующий Бобруйской армейской группой комдив тов. Чуйков, в составе 8-й стр. дивизии 29-й и 32-й танк. бригад в районе Грозов, Тимковичи, Греск.

Задача — действовать в направлении на г. Барановичи и к исходу 17 сентября выйти на фронт Снов, Жиличи.

…5. Войскам групп решительное наступление с переходом государственной границы начать на рассвете 17 сентября…» Из ноты правительства СССР, врученной польскому послу 17 сентября 1939 года:

«Господин посол, польско-германская война выявила внутреннюю несостоятельность Польского государства. В течение десяти дней военных операций Польша потеряла все свои промышленные районы и культурные центры… Это значит, что Польское государство и его правительство фактически перестали существовать. Тем самым прекратили свое действие договора, заключенные между СССР и Польшей. Предоставленная самой себе и оставленная без руководства, Польша превратилась в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР…

Советское правительство не может также безразлично относиться к тому, чтобы единокровные украинцы и белорусы, проживающие на территории Польши, брошенные на произвол судьбы, оставались беззащитными…»

С упреждением, по литеру «А»

Но готовилась освободительная миссия раньше. Еще за десять дней до начала исторического похода – 7 сентября 1939 года – в штаб 8-й Минской Краснознаменной стрелковой дивизии, располагавшийся в лагере «Большевик» на живописном берегу старого русла Березины неподалеку от нашего города, поступила директива Военного совета Белорусского особого военного округа с приказом о выводе частей соединения на большие учебные сборы по литеру «А». И уже в тот же день командиры входивших в состав дивизии 24-го, 23-го и 22-го стрелковых полков, а также других частей и подразделений были вызваны в штаб на известный и сегодня бобруйчанам Белый Берег. Причем командиры первых двух прибыли из Бобруйска, а последнего из Рогачева, где дислоцировались части.

Здесь комполка получили указания о порядке отмобилизования и приступили к их осуществлению в соответствии с мобилизационными планами. Кроме основных частей, существовавших по штатам мирного времени, дивизия развертывала до штата военного времени госпиталь, медико-санитарный батальон, полевой автохлебозавод, ремонтно-восстановительную роту, ветлазарет, дегазационную роту и другие подразделения. Кроме того, заново формировался дивизион противотанковой обороны. Отмобилизование в основном закончилось к исходу 9 сентября, а в 18.00 на следующий день на трех железнодорожных станциях началась погрузка войск в эшелоны.

Подразделения 24-го полка грузились в Жлобине, 22-го – в Рогачеве, 23-го полка и остальные – на станции Березина. Всего было сформировано 48 эшелонов, 36 из которых – на бобруйской станции. Эшелоны от Березины следовали до пункта назначения Тимковичи на Слутчине через Осиповичи и Слуцк. Наконец, к 14 сентября 8-я дивизия выгрузилась и сосредоточилась в непосредственной близости от советско-польской границы. 16 сентября в соединение прибыл командующий 4-й армией комдив В.И.Чуйков, который отдал приказ о переходе госграницы с целью «протянуть братскую руку угнетенному народу Западной Белоруссии». Командование 8-й дивизии в лице командира полковника Фурсина, комиссара полкового комиссара Бурилина и начальника штаба майора Макарова, весь личный состав встретили этот призыв с большим подъемом и воодушевлением. Интересно, что 17 сентября вся прежняя нумерация полков в дивизии была сменена на новую: 22-й стал 229-м, 23-й – 310-м, а 24-й – 151-м стрелковыми полками.

151-й в авангарде освобождения

Больше всего информации нашлось о 151-м стрелковом полку, уже 9 сентября выступившем из лагеря «Большевик» для погрузки в эшелоны на железнодорожной станции Жлобин. Еще через два дня полк разгрузился на станции Тимковичи и сосредоточился в районе деревни Дубовичи на Слутчине. С 13 по 16 сентября проводились тренировки и слаживание подразделений, рекогносцировка подходов к государственной границе. Полком в то время командовал майор Фомин, комиссаром в части был батальонный комиссар Кирющенко, начальником штаба – капитан Ставровский.

После получения 16 сентября приказа командира 8-й стрелковой дивизии полк в 5.00 17 сентября перешел границу СССР с Польшей в районе пограничных знаков №№ 879-882. Так начался поход за освобождение Западной Белоруссии от гнета польских помещиков и капиталистов. В архивном документе этот момент зафиксирован следующим образом: « … В предсмертной агонии противник открыл беспорядочный огонь из винтовок и ручных пулеметов… Особо отличились храбростью и самоотверженностью при переходе границы верные сыны Родины командир 6-й стрелковой роты лейтенант Коржов, политрук Лапицкий, красноармейцы Бетиков и Медведев, командир 3-й стрелковой роты лейтенант Ковалевский, красноармеец Соболев».

Далее события развивались стремительно. К 8.00 17 сентября, сломив сопротивление, 151-й полк овладел несколькими погранзаставами и форсированным маршем преследовал отходившего противника. На следующий день сводный отряд из двух батальонов под командованием старшего лейтенанта Семина и старшего политрука Левочкина занял город Барановичи. Остальная часть полка, совершив 110-километровый марш, вошла к 22.00 18 сентября в Слоним. В дальнейшем, проходя в день по 30-50 километров и не встречая сопротивления, полк занимает малые населенные пункты, а 20 сентября – город Пружаны. Однако 22 сентября в Пружанской пуще тылы нашей войсковой части были обстреляны, но усилиями бойцов транспортной роты под командованием старшего лейтенанта Левинчика противник был рассеян. Потерь, за исключением одной лошади, не было.

В следующие два дня 151-й полк по железной дороге был переброшен в Брест, где заступил на охрану и оборону города. Только за три дня наши воины разоружили до 3 тысяч солдат и офицеров в его окрестностях и три эшелона, прибывших с Ковельского направления. За время пребывания из Бреста и Кобрина в Барановичи было отправлено также около 18 тысяч военнопленных, а на склады Брестской крепости – 1488 винтовок, 20 пистолетов, около 4 тысяч патронов, 2 пушки и другое трофейное оружие. 28 сентября полк в полном составе выступил на соединение с остальными частями 8-й стрелковой дивизии в Бяло-Подляске, предварительно перебросив на автомашинах 1-й батальон для прекращения сопротивления польской кавалерийской бригады генерала Сикорского. К 1 октября полк сосредоточивается в районе имения графа Потоцкого и на автомашинах выдвигается в город Седлец для эвакуации тамошней железнодорожной станции. С установлением демаркационной линии 151-й полк 5-10 октября отходит через нее за Буг и размещается в Высоко-Литовске. Затем в 12 километрах восточнее строит военный городок и укрепленный район и заступает на службу по охране государственной границы СССР. Поход, продлившийся чуть меньше месяца, был окончен.

В те дни Янка Купала написал:

З-пад няволі панскае

Беларусь Заходнюю

Вывела ты, Армія,

На шляхі свабодныя.

Свята з намі святкуюць

З ласкаю зычліва

Браты нашы з Захду,

Вольныя, шчаслівыя.