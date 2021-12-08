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Школы мира появятся в каждом районе Могилевской области

mogilevnews.by 38 0

Школы мира появятся в каждом районе Могилевской области

До конца года школы мира появятся в каждом районе Могилевской области. В них ребята добрыми делами будут реализовывать личностный потенциал, заложенный в каждом из нас. Как проинформировал председатель правления Могилевского областного отделения Белорусского фонда мира Андрей Никитин, они совместно с системой образования положили начало встроенной системе создания школ мира в Могилевской области (их до этого времени было 4). 

Реализуемая программа «Сеть школ мира в Республике Беларусь» - одна из инновационных форм внеклассной работы учреждений общего среднего образования по гражданскому,патриотическому и экологическому воспитанию и обучению детей и молодежи в духе мира, взаимопонимания и дружбы. Ее цель — содействие укреплению мира и безопасности путём воспитания и обучения детей на основе общечеловеческих ценностей, гуманизма, справедливости, сострадания, дружбы, привития им культуры общения и социального взаимодействия, правовой культуры и навыков урегулирования конфликтов.

mogilevnews.by

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