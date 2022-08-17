Школы Бобруйска к приему детей готовы!

Ежегодно в преддверии нового учебного года во всех учреждениях образования города проводится масштабная работа: выполняется косметический ремонт, закупаются новые инвентарь и мебель, преображается прилегающая территория. Кроме этого, обновляется учебная база – корректируются школьные программы, составляются планы, закупаются учебники.

О том, что было сделано в школах за летний период, рассказала Елена Лисица, начальник управления по образованию Бобруйского горисполкома. По ее словам, готовность городских школ к новому учебному году на 15 августа составляет 88%.

– В новом учебном году в Бобруйске продолжат функционирование 34 учреждения общего среднего образования, которые распахнут двери для более чем 23 тысяч детей, а также 61 учреждение дошкольного образования, где будут воспитываться около 9 тысяч ребят. Накануне комиссия, в состав которой вошли специалисты управления по образованию, Центра обеспечения деятельности бюджетных организаций, Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии, посетила все школы и гимназии города. Хочется отметить, что в целом учреждения полностью готовы принять детей. На 15 августа подписано 30 сертификатов готовности учреждения образования к новому учебному году, – отметила Елена Сергеевна.

Что касается обновления материально-­технической базы, сделана большая работа. Так, во всех учреждениях образования проведен текущий ремонт кабинетов и фойе, пищеблоков, санузлов, большое внимание уделено благоустройству школьных территорий. Работы капитального характера ведутся на базе четырех школ: в сш №1 – ремонт переходной галереи, в сш №20 – усиление плит перекрытия в подвальном помещении под столовой, в сш №6 – замена водомерного узла и внутренних систем водоснабжения и канализации, благоустройство прилегающей территории, в сш №4 – ремонт кровли. Заказчиком всех работ является КУДП «Управление капитальным строительством

г. Бобруйска».

Отметим, что комиссия в числе прочего обращала внимание на готовность спортивных залов и обеспеченность спортинвентарем и оборудованием.

– Могу заверить, что обеспеченность спортинвентарем и оборудованием в Бобруйске составляет 100%. То есть все учреждения общего сред­него образования в полном объеме обеспечены необходимым количеством спортивного инвентаря и оборудования для ка­чественного проведения уроков физической культуры и здоровья, – рассказала Елена Лисица.

В рамках подготовки к новому учебному году уделено особое внимание не ­только укреплению материально-­технической базы учреждений образования, но и обновлению нормативной базы. Известно, что с 1 сентября 2022-го вступает в силу обновленный Кодекс Республики Беларусь об образовании (новая редакция включает более 200 изменений), учреждениям образования необходимо привести в соответствие все локально-нормативные документы. Среди новшеств Кодекса, относящихся к уровню общего среднего образования, – возможность принимать в 1-й класс детей, которым шесть лет исполняется в текущем календарном году. Эта норма может быть реализована по заявлению одного из законных представителей ребенка при наличии решения педагогического совета учреждения образования. Введение новой нормы обусловлено обращениями родителей, которые хотели бы отдать ребенка в школу раньше предусмотренного срока. К слову, в Бобруйске в этом году впервые сядут за парты более 2500 мальчишек и девчонок.

Людмила Любимцева.

Фото Александра Анташкевича.