7 февраля в рамках профориентационной работы по вопросам поступления в учреждение образования «Специализированный лицей Министерства внутренних дел Республики Беларусь», среднюю школу №16 посетили сотрудники группы кадров Бобруйского отдела охраны.

Во время своего выступления, перед внимательно слушающими учениками шестых классов, сотрудники довели настоящие правила определяющие порядок приёма в учреждение образования, основные требования, предъявляемые к кандидатам в лицей, а также какие необходимо сдавать экзамены при поступлении и к чему готовится.

Сотрудники охраны рассказали о том, где располагается лицей, про условия проживания, питания и дальнейшего развития в период обучения в лицее, отметили какие перспективы в дальнейшем открываются перед выпускниками лицея которые решили связать свою жизнь со службой в системе Министерства внутренних дел.

Особое внимание обращено на то, что поступление в это учебное заведение является небольшим шагом во взрослую самостоятельную жизнь.

По информации Бобруйского ОДО