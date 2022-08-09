Школьные товары прошлых сезонов можно будет купить со скидкой до 70%

Школьные товары прошлых сезонов в магазинах можно будет найти со скидкой до 70%. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Товары для школьников предлагаются в широком ценовом диапазоне. Например, средняя стоимость комплектов одежды делового стиля составляет от Br70 до Br450, а стоимость оптимального набора школьных письменных и канцелярских принадлежностей - Br35-40. Для школьного ассортимента торговые организации применяют средние торговые надбавки не более 30%, а товары прошлых лет выпуска реализуются с торговой надбавкой от 0% до 20%. Помимо прочего, школьные товары прошлых сезонов можно найти со скидкой до 70%. Отмечу, что МАРТ совместно с облисполкомами и Мингорисполкомом в ходе проводимых контрольно-аналитических мероприятий организовал мониторинг цен на товары для детей дошкольного и школьного возраста", - рассказала специалист.

По ее словам, во всех регионах Беларуси организовано более 400 школьных базаров и ярмарок. Максимально налажена торговля в отдаленных населенных пунктах, за которую отвечает "Белкоопсоюз". Сетевые компании также пошли навстречу и насыщают объекты товарами школьного ассортимента, причем практически полностью отечественного производства. Так, в магазинах сделаны уголки школьника и уголки первоклассника, тематически оформлены торговые залы и витрины. Специалист добавила, что школьную форму белорусских производителей можно приобрести и в интернет-магазинах.

По словам Натальи Мельниковой, для стимулирования покупательной способности торговые организации применяют различные программы кредитования и рассрочки как за счет собственных средств, так и совместно с банками, в том числе с использованием специализированных банковских карт. Помимо прочего, отдельные предприятия торговли, исходя из своей финансово-хозяйственной деятельности, предоставляют многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, товары со скидкой 10-15% на все непродовольственные товары и письменные канцелярские принадлежности. Например, в "Белкниге" предоставляется скидка в размере 5% на учебно-методическую литературу и бумажно-беловые товары.

Отвечая на вопрос, в каких местах можно подогнать одежду для школьников, специалист отметила: "Если это крупный продовольственный сетевой магазин, то, конечно же, точки подгонки школьной формы там не будет. Если же это фирменный магазин концерна "Беллегпром", например "Калинка", то там есть точки подгонки школьной одежды".