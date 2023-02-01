Школьные музеи Бобруйска. Не только культурное, но и образовательное пространство

Музеи сегодня все больше становятся не только культурным, но и образовательным пространством. Одним из важнейших направлений их работы является музейная педагогика как новая форма образовательной деятельности и инновационная технология. К примеру, школьный музей помогает воспитывать у учащихся исследовательскую активность, развивать творческое мышление, прививать навыки самостоятельного приобретения знаний, формировать и развивать личность школьника как гражданина и патриота своей страны.

Живая история

В этом мы наглядно убедились, побывав в средней школе №17, где развито музейное движение. Примечательно, что в роли экскурсоводов здесь выступают учащиеся. Они увлечены работой, которая для многих из них становится началом большого пути жизни. Первый объект, который мы посетили, – школьный этнографический музей «Беларуская хата». Это визитная карточка учебного заведения. Идея создания музея подобной направленности принадлежит бывшему директору школы Клавдии Щербич, о которой здесь вспоминают с теплотой и уважением.

– Наша школа изначально оформлялась в национальном стиле. Под музей выделили отдельный кабинет, и начался сбор экспонатов. Это был 1987 год. Уникальные вещи искали и учащиеся, и их родители. Мы создавали целые группы, которые ходили по близлежащим селениям и собирали у местных жителей домашнюю утварь и предметы старины. Были проведены походы и экспедиции в Могилевскую, Гомельскую области. На протяжении многих лет наш музей не останавливал свою жизнь ни на один день. Каждый год он пополняется новыми экспонатами. Сегодня в этот процесс включились и наши гости, которые привозят нам в дар различные вещи, – рассказывает Вероника Евдокимова, директор школы.

сегодня музей насчитывает 660 экспонатов – 530 основного фонда и 130 вспомогательного, которые воссоздают быт белорусских крестьян XIX – начала XX века. Экспозиция состоит из нескольких разделов: «Предметы домашнего обихода», «Орудия труда хозяина и хозяйки», «Мамин рушник», «Красный угол» и «Народное творчество». В музее представлены детская люлька, ткацкий станок, самопрялка, сундук, глиняная посуда, ступы, жернова, серпы, маслобойки, газовые лампы, утюги, крестьянская одеж­да, художественная вышивка и многое другое. Самый старинный экспонат – дубовая кровать XVIII века, которую привезли из Глуска. К слову, печь здесь выложена из кирпича: все задумывалось для того, чтобы воссоздать реальную картину белорусской хаты.

Раскрыть таланты

Всю организацию работы в музее осуществляет музейный совет, в который входят учащиеся 5-11-х классов. Раз в месяц здесь проходит день открытых дверей. Экспозиция музея используется школьными учителями на уроках истории, географии, белорусской литературы, искусства. Здесь постоянно действуют экскурсионно-лекционные группы, которые беседуют с учащимися и гостями школы и знакомят их с предметами старины. Традиционно экскурсии проводятся на белорусском языке. Каждый учащийся закреплен за определенным разделом, который он знает дос­конально. К примеру, Даша Коваленко из 8 «А» рассказывает о рушниках.

– Это очень интересно – узнавать, как жили твои предки. Становишься ближе к прошлому, проникаешься этим. Это история нашей Родины, – говорит школьница.

А Полина Цыганкова из 6 «А» отвечает за раздел «Предметы домашнего обихода». Во время экскурсии она рассказывает о выпечке хлеба, деревянной лопате, ухвате и многом другом.

– У меня до этого сестра здесь проводила экскурсии. И я ее слушала, когда была маленькая. Так что мне это, можно сказать, передалось по наследству. Мне очень нравится наш музей. В этих вещах есть особый дух. И в роли экскурсовода быть очень интересно, – рассказывает Полина.

Отметим, что «из стен школьного музея вышли» и родители многих учащихся. И им, и их детям эти занятия помогли раскрепоститься, открыть в себе творческие способности, поверить в свои силы.

– Одна мама на родительском собрании с теплотой вспоминала, как работала экскурсоводом, как на нее это повлияло. Она призналась, что ее хоть ночью разбуди – без запинки расскажет о каж­дом экспонате. Дети учатся у нас красиво презентовать экспозиции, чтобы эмоционально воздействовать на посетителей и пробудить интерес к тому, что рассказывают. Большая заслуга в этом педагогов – руководителя музея Анны Васильевны Голуб и учителя белорусского языка Ларисы Васильевны Коваленко. Мы стараемся обучать и воспитывать детей, используя метод музейной педагогики. Это позволяет в более неформальной обстановке работать с детьми, что способствует их раскрытию, – подчеркивает Вероника Викторовна.

К слову, ежегодно учащиеся принимают участие в конкурсе белорусско­язычных театров среди учреждений образования. На базе «Беларускай хаты», атмосфера которой погружает в прошлое, вместе с педагогами они воссоздают какой-нибудь старинный обряд – свадьбу, крестины, проводы в армию и так далее.

Мыслить самостоятельно

Кроме этнографического музея, в школе существуют две музейные экспозиции – «Афганистан. Мужество и память» и «Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.», с которыми также работают учащиеся школы, проводя презентации. К примеру, по словам Валерия Марченко, учителя допризывной подготовки, уголок об Афганистане был создан благодаря самим ребятам, которые проявляли живой интерес к этой теме и задавали различные вопросы. Здесь представлены шлемофон, фляжка, зажигалка, десантный котелок, книги, написанные воинами-интернационалистами, боевые ордена, медали и другие вещи. Из редких – газета, Конституция и Букварь из дворца Амина, которые принес в дар один гость школы.

– Люди начали приносить предметы. Когда их стало больше пяти, решили, что нужно создавать экспозицию. Каждая вещь – это история. В старших классах мы с детьми проходим темы героизма и мужества белорусских партизан и подпольщиков, рассказываем об Афганистане и аварии на ЧАЭС, говорим о тех, кто погиб при исполнении гражданского долга, о героизме в мирное время. И здесь очень важна наглядность как воспитательный элемент, когда молодые люди могут потрогать вещи своими руками и проникнуться историей нашей страны, – отмечает Валерий Анатольевич.

Завершающей локацией нашего познавательного вояжа по школе стала экспозиция, посвященная теме Великой Отечественной войны. Она расположилась на втором этаже. состоит из нескольких разделов: «План Барбаросса», «План Ост», «Партизанское движение», «Освобождение Беларуси» и «Бобруйск в годы войны». Информацию по каждому из них до посетителей школы и младшеклассников доносят учащиеся 8-11-х классов, которые тщательно готовятся к экскурсиям. К примеру, за Алексеем Бусяковым из 11-го класса закреплен раздел по операции «Багратион», и этой темой он владеет отлично. К слову, школьник – член Молодежного парламента.

– Мне нравится изучать историю. Хочется, чтобы будущее поколение знало, что такое война, как наши люди сражались и отстаивали свои земли, что такое подвиги и храбрость. Конечно, война – это страшно. Не хочется, чтобы такое повторилось, – замечает парень.

По словам директора школы, педагоги стараются побуждать ребят, которые участвуют в музейном движении, к исследовательской работе и самостоятельному поиску информации, они учатся анализировать и делать собственные выводы, имея перед глазами большой наглядный материал.

– Все наши дети, которые активно были задействованы в музейном движении, как правило, состоялись в жизни. Дурного опыта нет ни у кого. Они успешны. Работа в роли экскурсоводов делает их более раскрепощенными, им это обязательно пригодится. Может быть, кто-то впоследствии выберет профессию учителя или музейного работника… В любом случае это позволит им социализироваться и стать в будущем активными студентами, – убеждена Вероника Евдокимова.

Людмила Любимцева,

Фото Александра Анташкевича