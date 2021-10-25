Школьные библиотекари и мельники отмечают профессиональный праздник 25 октября

Международный день школьных библиотек (International School Library Day) отмечается во многих странах ежегодно в четвертый понедельник октября, начиная с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО. Причём каждый год он посвящён определённой теме.

Впервые его провозгласил президент Международной ассоциации школьных библиотек (International Association of School Librarianship, IASL) Бланш Вуллз. В 2005 году официальный статус праздника подтвердил уже новый президент этой организации Питер Дженко.

В 2008 году это событие вышло на новый уровень — в январе координатор проекта Рик Малхолланд объявил, что Международный день школьных библиотек преобразуется в месячник — тоже международный. В октябре этого же года прошел первый Месячник школьных библиотек (International School Library Month) под девизом «Грамотность и обучение — в вашей школьной библиотеке».

Участники акции могли выбрать любой день в течение месяца для проведения мероприятий, посвященных школьным библиотекам. Некоторые, впрочем, не ограничивались одним днем и даже неделей, а объявляли долговременные мероприятия — такие, например, как сбор книг в течение всего месячника.

Праздник мельников отмечался жителями Беларуси 12 октября по старому стилю (но новому стилю — это 25 октября).

Издавна работа мельника уважалась и чтилась. Ведь в деревне без мельника — никак. Особенно это проявлялось осенью, когда урожай был собран, а на столы так и просились свежие караваи. Односельчане всегда старались угодить представителям столь древней профессии, ведь от них напрямую зависело качество употребляемого хлеба. Поэтому зачастую мельники являлись зажиточными крестьянами. Ведь недаром в народе ходила такая пословица: «Мельнікава карова, дзеўка папова і эканомава кабыла ніколі галоднымі не былі» («Мельникова корова, дочка попова и старостина кобыла никогда голодными не были»).

Существование праздника мельников осенью не случайно, ведь к этому времени хлеб почти весь перемолот, наступала пора, пусть непродолжительного, но отдыха.

Беларусь — страна рек и озер. Неужели кто-то будет сам крутить жернова, если это с успехом может сделать вода? И до наших времен сохранилось множество мельниц, как водяных, так и ветряных.

Издавна с мельницами связывались различные легенды и байки. Чаще всего речь в них шла о живущих среди жерновов колдунах. Еще говорили (видимо, от зависти), что они крутят крылья мельницы, когда нет ветра, и носят тяжелые мешки, помогая хозяину. Хозяин же в виде платы разрешает им жить под крышей мельницы.

О том, что мельники играли в обществе довольно значимую роль (хоть им и завидовали) говорят различные сказки и пословицы, сочиненные народом, танец «Мельники» и цикл игр под общим названием «Млын», то есть мельница.

Всем было весело и хорошо. Обсудив успешные дела мельника и обсмеяв его, наутро крестьяне снаряжали лошадей и обозом тянулись на горочку — к мельнице. Ведь без хлеба — ну никак!