Школьные базары и ярмарки начнут работу в Могилевской области 1 августа. Об этом сообщила заместитель начальника главного управления торговли и услуг Могилевского облисполкома Вероника Титова.

"В регионе будет организовано 84 школьных базара - на 19 больше, чем в прошлом году, - отметила Вероника Титова. - Самые большие из них расположатся на территории Могилева и Бобруйска. Так, в областном центре с 1 по 31 августа школьный ассортимент традиционно будет представлен на открытой площадке возле парка аттракционов по проспекту Пушкинскому. Ежедневно здесь будут работать более 60 субъектов торговли. Сделать покупки к новому учебному сезону могилевчане и гости города смогут с 11.00 до 19.00".

В Бобруйске школьный базар откроется на ул.Социалистической. Он будет действовать со 2 августа по 4 сентября. Торговые ряды представят более 20 субъектов хозяйствования. Школьные торговые ряды также появятся в каждом районном центре, а в крупных агрогородках региона запланировано выездное торговое обслуживание. Оно будет работать по определенным дням (как правило, выходные) в зависимости от покупательского спроса. Например, в агрогородках Белыничского района - Вишов, Техтин, Головчин - школьные товары можно будет приобрести по субботам на протяжении всего августа.

По словам Вероники Титовой, на базарах будет представлен широкий ассортимент школьных товаров - от канцелярских принадлежностей и рюкзаков до одежды и обуви делового стиля на любой вкус и достаток покупателя. Акцент будет сделан на товары белорусского производства. Субъектам торговли рекомендовано снизить торговые надбавки либо отпускные цены производителей. Также в августе в торговых объектах будут организованы тематические секции, зоны и уголки, где жители области найдут необходимые товары к школе. Расширение торговой площади под эту группу товаров принимается самими субъектами.

В магазинах пройдут различные акции и скидки к новому учебному году. Кроме того, покупателям предложат приобрести школьные товары в рассрочку или кредит.