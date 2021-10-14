Школьников Могилевщины приглашают принять участие в международном конкурсе детской изобретательности

Школьников Могилевщины приглашают принять участие в международном конкурсе «Школьный патент – шаг в будущее!». Об этом сообщили Mogilevnews в Могилевской областной научно-технической библиотеке, которая является региональным представителем его.

Очередной сезон международного конкурса стартовал 1 октября. Он проводится для того, чтобы оценить детскую изобретательность и значимость многочисленных творений и изобретений, поощрить разносторонние таланты, развить творческие и интеллектуальные способности школьников.

В конкурсе могут принять участие те, кто наполнен творческими идеями, хочет попробовать реализовать даже самые нереальные мечты. Конкурсную работу и пакет документов в соответствии с условиями конкурса в печатном и электронном виде необходимо подать в региональную дирекцию до 31 января 2022 года по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, д.19. Адрес электронной почты: mogilev@rlst.org.by.

Справки по телефону: (0222)24-59-34. Подробная информация о конкурсе, условия подачи заявки на сайте: https://schoolpatent.ru/ и https://rlst.org.by/mogilev/