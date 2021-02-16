Школьников до 15 лет приглашают поучаствовать в эпистолярном конкурсе Всемирного почтового союза

Школьники Могилевской области, чей возраст не превышает 15 лет, могут принять участие в молодежном конкурсе сочинений эпистолярного жанра Всемирного почтового союза, сообщили в пресс-службе «Белпочты». В этом году тема: «Напишите письмо члену семьи о своем опыте в отношении пандемии COVID-19».

Сочинение должно быть написано специально для конкурса, от руки, на русском или белорусском языках и соответствовать заявленной теме, там могут быть иллюстрации. Объем текста не должен превышать 800 слов.

Работы принимаются до 19 марта. Итоги конкурса будут подведут в мае. Сочинение, занявшее первое место на национальном этапе, будет направлено во Всемирный почтовый союз для дальнейшего участия в международном этапе.

К слову, за время участия белорусские ребята получили две золотые медали (в 2003 и 2020 годах), две серебряные (2008 и 2010 годы) и одну бронзовую (2009 год).

Подробная информация представлена в Положении о конкурсе.