Школьники побывали в Бобруйском межрайонном отделе Государственного комитета судебных экспертиз

Около 50 учащихся 9-х, 10-х, 11-х классов средних школ №№18, 30, гимназии №1 города Бобруйска посетили во вторник, 31 января, Бобруйский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз.

Сотрудники отдела организовали увлекательную экскурсию, которая ребятам очень понравилась. Теперь будущие абитуриенты получили представление о профессии, они смогли увидеть, как работают профессионалы своего дела и принять непосредственное участие.

Мероприятие оставило положительные впечатления у учащихся, которые стали еще более мотивированными и воодушевленными. Некоторые мальчики и девочки так заинтересовались, что теперь они хотят поступать и учиться на специальности по этой профессии.

Читайте подробности в ближайшем номере газеты "Бабруйскае жыццё", который выйдет в среду, 8 февраля.

Виктор ЧАБАН, фото автора.