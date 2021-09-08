Школьники из Могилевской области стали победителями республиканского юниорского лесного конкурса

Подведены итоги республиканского юниорского лесного конкурса «Квітней, мой лес», сообщили в Министерстве лесного хозяйства. В финал, который состоялся в Ивацевичском лесхозе (Брестская область), прошли 15 работ. Авторитетное жюри оценивало их в трех номинациях.

Среди победителей конкурса представители Могилевской области. В номинации «Экология лесных растений» первое место присуждено работе Михаила Шкурина (Каменский УПК д/с-СШ Осиповичского района) «Изучение вида Прострел раскрытый (Pulsatilla patens (L.) Mill.) и восстановление его популяции в Осиповичском районе Могилевской области». А в номинации «Устойчивое лесоуправление» второе место у проекта Марии Серебряковой и Арины Бородавко (СШ №3 Осипович) «Микологический мониторинг лесных экосистем и апробация методик повышения урожайности грибных мест».

по материалам Mogilevnews