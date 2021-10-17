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Общество

Школьники и и студенты с признаками ОРВИ могут не посещать занятия без справки до 5 дней

belta.by 42 0

Школьники и и студенты с признаками ОРВИ могут не посещать занятия без справки до 5 дней

Школьники и другие учащиеся с признаками ОРВИ могут не посещать занятия без справки до пяти дней, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"В целях предотвращения распространения коронавируса между министерствами здравоохранения и образования Беларуси достигнута договоренность. Согласно ей молодым людям, у которых есть признаки ОРВИ, можно не посещать учебные занятия в течение максимум пяти дней и не предоставлять справку о нетрудоспособности после окончания болезни", — отметили в Минздраве.

Сообщается, что такая норма будет действовать во время периода высокого подъема заболеваемости вирусными инфекциями.

Разрешение распространяется на учащихся средних школ, профессионально-технических учреждений, учреждений среднего специального и высшего образования.

В связи с необходимостью оперативного реагирования на эпидобстановку изменения в действующие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы экспертизы временной нетрудоспособности, не вносятся, добавили в Минздраве.

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