Школьник получил травму при спуске с обледеневшего склона в Бобруйске
8 0
В Бобруйске подросток катался с ледяного склона и получил травму. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.
По данным следствия, днем 14 декабря в городском парке 17-летний школьник, спускаясь с обледеневшего склона на полиэтиленовом пакете, наткнулся на ветку дерева. Он получил проникающую травму, с которой был госпитализирован. Сейчас подросток находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.
Установлено, что это место не предназначено для катания. Следователем проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту произошедшего Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Школьник получил травму при спуске с обледеневшего склона в Бобруйске
-
В Каменке горел дом
-
Прокуратура области направила в суд уголовное дело по обвинению двух бобруйчан в уклонении от уплаты налогов
-
Очевидцев ДТП на улице Минской ищут в Бобруйске
-
24 уголовных дела возбуждено с начала декабря в Могилевской области по фактам мошенничества в Instagram