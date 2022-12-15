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Происшествия

Школьник получил травму при спуске с обледеневшего склона в Бобруйске

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Школьник получил травму при спуске с обледеневшего склона в Бобруйске

В Бобруйске подросток катался с ледяного склона и получил травму. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

По данным следствия, днем 14 декабря в городском парке 17-летний школьник, спускаясь с обледеневшего склона на полиэтиленовом пакете, наткнулся на ветку дерева. Он получил проникающую травму, с которой был госпитализирован. Сейчас подросток находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Установлено, что это место не предназначено для катания. Следователем проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту произошедшего Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку.

 

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