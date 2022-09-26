Школьница в Могилеве попала под машину
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В Могилеве школьница попала под машину. ДТП произошло 24 сентября около 22.30.
Как сообщили в УВД облисполкома, 14-летняя школьница перебегала дорогу на красный запрещающий сигнал светофора около дома 40 по улице Якубовского. В этот момент ее сбил 43-летний водитель автомобиля Renault.
С травмами школьница госпитализирована в больницу.
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