Школьница в Могилеве попала под машину

В Могилеве школьница попала под машину. ДТП произошло 24 сентября около 22.30.

Как сообщили в УВД облисполкома, 14-летняя школьница перебегала дорогу на красный запрещающий сигнал светофора около дома 40 по улице Якубовского. В этот момент ее сбил 43-летний водитель автомобиля Renault.

С травмами школьница госпитализирована в больницу.

mogilevnews.by