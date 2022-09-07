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Школьница унесла из магазина в Могилеве три вечерних платья

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Школьница унесла из магазина в Могилеве три вечерних платья

Могилевчанка унесла из магазина три вечерних платья.

Как сообщила официальный представитель Ленинского РУВД г. Могилева Елена Симонова, в милицию с заявлением обратился представитель одного из магазинов в торговом центре на улице Первомайской.

- Заявитель утверждал, что неизвестная посетительница похитила у организации три платья на общую сумму около 520 рублей, - рассказала Елена Симонова. - Сотрудники отдела уголовного розыска выяснили, что платья незаметно унесла 15-летняя учащаяся одной из общеобразовательных школ города, ранее не судимая могилевчанка. Девушка со своими приятельницами гуляла по павильонам магазинов в торговом центре. Ее внимание привлекло несколько элегантных вечерних платьев, однако денег на их приобретение у не было. Тогда девушка незаметно забрала наряды с вешалок и унесла их с собой.

Похищенное частично изъято. Одно из платьев могилевчанка уже успела перепродать своей знакомой. Возбуждено уголовное дело.

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