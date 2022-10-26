Школа жизни и взросления

Военнослужащие срочной службы Владислав Асадчик и Илья Исламов за год прошли армейскую школу жизни и взросления. До увольнения в запас этим молодым ребятам осталось совсем немного – буквально несколько дней. О службе в 147-м зенитном ракетном полку впечатления у них остались только положительные. Дисциплина и строгий распорядок дня, усиленные физические нагрузки, военные обязанности и задачи быстро сформировали из вчерашних мальчишек настоящих мужчин – ответственных, мужественных, способных защитить Родину и семью.
Заместитель начальника расчета сержант Владислав Асадчик отметил, что служба для него прошла интересно, как и ожидалось.
– Пройдя этот путь, могу с уверенностью сказать: я не пожалел, что пришел в армию, набрался опыта, укрепил внутренний стержень и нашел много друзей-товарищей, с которыми будем общаться и в дальнейшем после службы.
– Чему научился, какие новые навыки освоил?
– Освоил военную специальность, мы занимались выполнением боевых задач, что дало свои плоды. Понял военную технику, как она работает изнутри, как ловить воздушную цель. Это, думаю, еще сыграет роль в моей будущей карьере.
– Какие качества помогла раскрыть служба?
– Я считаю, что армия меня изменила, появились такие качества, как коммуникабельность, потому что здесь общаешься с большим количеством людей, стойкость, ведь приходится сталкиваться с трудностями. Иногда хочется опустить руки, но при этом ты понимаешь, что должен выполнять задание. На службе хорошо вырабатываются пунктуальность, обязательность, исполнительность, становишься более ответственным. Ты вступаешь в новую для себя среду обитания. На армейской службе прививают, казалось бы, обычные бытовые навыки, но на постоянной основе.
– Заметили эти личностные изменения друзья, родители?
– Первой заметила мама. Глаза и сердце матери не обманешь: уже на первой встрече перед ней был не тот мальчик, который уходил в армию, а мужчина. Друзья в увольнении тоже обратили внимание. И моя бабушка, которую очень сильно люблю. По поступкам могу точно сказать, что поменялись мои взгляды на некоторые вещи в жизни. После «дембеля» вернусь обратно в Минск и продолжу работать. До службы получил высшее экономическое образование, но пока не решил: либо возвращаться на старое место работы, либо попробовать себя в чем-то новом. Поступают предложения о контрактной службе, над которыми я, конечно, задумываюсь, потому что понял: служба действительно важна в жизни. Это прежде всего стабильность, чего сейчас в нашем мире маловато. Это уверенность в завтрашнем дне.
– Молодым людям советуешь идти служить в армию?
– Да, конечно.
Для старшего оператора зенитно-ракетного комплекса «Оса» ефрейтора Ильи Исламова год службы в 147-м полку тоже был весьма интересным и довольно насыщенным.
– Время прошло для меня очень и очень быстро. Особенно запомнилось, как съездил весной на полевой выход на месяц, получил по своей специальности новые навыки, даже запустил ракету и сбил цель. Конечно, столкнулся на службе и с трудностями – с непривычки с дисциплиной сложно жить. Но постепенно ко всему привыкаешь: вставать в 6 утра, все делать по расписанию, потом уже не возникает проблем. В армии я стал более дисциплинированным и собранным, ответственным. У меня появилось много друзей, которым могу полностью доверять, ведь с этими людьми живешь год в одной казарме и их отлично знаешь. На них я могу точно положиться: уверен, что поддержат и помогут. Планирую и после завершения службы продолжать общение. Рад, что познакомился с ними.
Еще Илья Исламов осознал, что в армии жизненные ценности приобретают совсем другую окраску, когда начинаешь очень ценить обыденные раньше вещи: звонки родителям, общение с близкими людьми каждый день.
На вопрос «Первое, что хочется сделать, когда приедешь домой?» Илья ответил, ни минуты не задумываясь: встретиться с родителями и друзьями. Ну а потом в планах – устроиться на работу. До службы молодой человек получил высшее образование в Гомельском госуниверситете им. Ф. Скорины по специальности «Математик-программист».
Приобретенные во время армейской службы лидерские качества, чувство ответственности, пунктуальность, добросовестность в отношении к делу пригодятся парням в жизни и в любой профессии в будущем.
Андрей Красногир, заместитель командира 147-го зенитного ракетного полка по идеологической работе, подполковник:
– Эти военнослужащие срочной службы проявили себя на учениях, при выполнении задач учебно-боевой тревоги, выполняли нормативы на «хорошо» и «отлично», передали хороший опыт следующим поколениям. Сержант Асадчик, например, реализовал себя как командир, научился работать с людьми, ставить задачи и обеспечивать их выполнение, организовывать не только свой быт, но и подчиненных, отвечать за это. У нас каждый солдат выполняет свою задачу: находить цель, сопровождать, в совершенстве управлять всем процессом. И этому всему учатся за короткие сроки. В армии рядом нет мамы с папой, солдаты сами несут ответственность за свои действия, взаимоотношения в коллективе, организацию быта. Уже на первой встрече, на присяге, родные сразу видят изменения: ребята возмужали, окрепли. Армия полностью обеспечивает молодых людей: трехразовое питание, денежное довольствие, боевая и повседневная форма. Родителям не стоит волноваться за сыновей, а только радоваться их успехам по службе. Я считаю, что каждый молодой человек должен отслужить в армии, потому что тут он набирается ответственности, мужества, получает возможность себя реализовать.
Маргарита Бушуева,
фото Виктора Чабана