Школа жизни и взросления

Военнослужащие срочной службы Владислав Асадчик и Илья Исламов за год прошли армейскую школу жизни и взросления. До увольнения в запас этим молодым ребятам осталось совсем немного – буквально несколько дней. О службе в 147-м зенитном ракетном полку впечатления у них остались только положительные. Дисциплина и строгий распорядок дня, усиленные физические нагрузки, военные обязанности и задачи быстро сформировали из вчерашних мальчишек настоящих мужчин – ответственных, мужественных, способных защитить Родину и семью.

Заместитель начальника расчета сержант Владислав Асадчик отметил, что служба для него прошла интересно, как и ожидалось.

– Пройдя этот путь, могу с уверенностью сказать: я не пожалел, что пришел в армию, набрался опыта, укрепил внутренний стержень и нашел много друзей-товарищей, с которыми будем общаться и в дальнейшем после службы.

– Чему научился, какие новые навыки освоил?

– Освоил военную специальность, мы занимались выполнением боевых задач, что дало свои плоды. Понял военную технику, как она работает изнутри, как ловить воздушную цель. Это, думаю, еще сыграет роль в моей будущей карьере.

– Какие качества помогла раскрыть служба?

– Я считаю, что армия меня изменила, появились такие качества, как коммуникабельность, потому что здесь общаешься с большим количеством людей, стойкость, ведь приходится сталкиваться с трудностями. Иногда хочется опустить руки, но при этом ты понимаешь, что должен выполнять задание. На службе хорошо вырабатываются пунктуальность, обязательность, исполнительность, становишься более ответственным. Ты вступаешь в новую для себя среду обитания. На армейской службе прививают, казалось бы, обычные бытовые навыки, но на постоянной основе.

– Заметили эти личностные изменения друзья, родители?

– Первой заметила мама. Глаза и сердце матери не обманешь: уже на первой встрече перед ней был не тот мальчик, который уходил в армию, а мужчина. Друзья в увольнении тоже обратили внимание. И моя бабушка, которую очень сильно люблю. По поступкам могу точно сказать, что поменялись мои взгляды на некоторые вещи в жизни. После «дембеля» вернусь обратно в Минск и продолжу работать. До службы получил высшее экономическое образование, но пока не решил: либо возвращаться на старое место работы, либо попробовать себя в чем-то новом. Поступают предложения о контрактной службе, над которыми я, конечно, задумываюсь, потому что понял: служба действительно важна в жизни. Это прежде всего стабильность, чего сейчас в нашем мире маловато. Это уверенность в завтрашнем дне.

– Молодым людям советуешь идти служить в армию?

– Да, конечно.