«Школа экспортера» в Могилеве объявляет набор учеников

Образовательный проект "Школа экспортера" набирает учеников на новый курс занятий. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевском агентстве регионального развития.

"Третий поток образовательного проекта стартует в этом году 5 апреля. Это будет бесплатное обучение для экспортеров региона. Здесь расскажут об основах экспортной деятельности для предпринимателей, представителей организаций и предприятий. Организован проект Центром экспорта Могилевской области", - рассказали специалисты

Партнерами проекта выступят Могилевская ассоциация промышленников и предпринимателей, Могилевская таможня, БелГИСС, Могилевский филиал ОАО "Банк развития Республики Беларусь", "Белэксимгарант-Могилев", Могилевский филиал РУП "Белтаможсервис", Экономический суд Могилевской области, ИМНС по Могилевской области и РУП "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен". Инициатором обучающего проекта выступили комитет экономики Могилевского облисполкома совместно с Центром экспорта Могилевской области.

"Для участия в образовательном проекте никаких ограничений по сферам деятельности предприятий нет. Главная цель - это формирование в текущих экономических условиях у региональных представителей предпринимательства знаний, необходимых для осуществления экспортной деятельности. В числе рассматриваемых тем - возможности онлайн-экспорта, логистика для экспортеров, маркетинг, таможенное регулирование экспорта, правовое и документационное обеспечение, налоги в экспортной деятельности и другое", - отметили организаторы.

Программа обучения унифицирована и ориентирована как на уже работающих на международном рынке специалистов, так и на начинающих выстраивать партнерские отношения с зарубежными компаниями.

Обучение будет проходить на базе Центра экспорта Могилевской области (г. Могилев, б-р Юбилейный, 21). Курс продлится чуть более месяца. Периодичность занятий - дважды в неделю. После завершения обучения слушатели получат соответствующий сертификат.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8(0222)74-61-91; +375(29)231-78-40 и +375(44)582-28-18.