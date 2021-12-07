Школа безопасной жизни

Субботним утром 4 декабря автобус с группой бобруйчан отправился в Могилев в Центр безопасности МЧС.

Поездка была организована Бобруйским горрайотделом по чрезвычайным ситуациям специально для участников финального этапа совместного с нашей газетой проекта «Спроси у спасателя».

В течение года школьники присылали работникам МЧС вопросы, лучшие из которых и ответы на них были опубликованы на страницах «Баб­руйскага жыцця». И вот в качестве приза за активное участие ребят вместе с родителями пригласили посетить Центр безопасности, где старший инспектор БГРО ЧС Елена Кричко поздравила и торжественно вручила им грамоты и сувениры.



А дальше все отправились под руководством сотрудника Центра в увлекательнейшее путешествие в мир безопасности.

После маленького теоретического экзамена с вопросами уровня начальной школы начались задания сложнее по тематическим локациям, которые участники проходили в игровой форме на практике.

На кухне «тушили» возгорание сковородки на плите, вспомнили правила обращения с газовыми приборами.

В жилой комнате с помощью планшетов, на экранах которых отображались опасные ситуации в быту – причины «будущего пожара» (сушится белье на обогревателе, пепельница с непотушенной сигаретой на диване, розетка не в порядке), справились с неполадками.

Самостоятельно попробовали вызвать спасателей в чрезвычайной ситуации по номеру 112.

Побывали в задымленной комнате, которая моделирует горящее помещение. Из-за дыма почти ничего не видно, вой сирены, проблески электричества, тревожная обстановка, и мы друг за другом, прикрывая нос и рот рукавом, двигаемся вдоль стены по «правилу правой руки», стараясь не потеряться в этом лабиринте коридоров.

Да, здесь каждый испытал особые эмоции! Признаюсь, я допустила ошибку, которая при реальной опасности стоила бы мне жизни: настолько сосредоточилась на том, чтобы не «выпустить» стену, что совершенно забыла защитить лицо от дыма. И если при входе в эту комнату многие шутили и смеялись, понимая нереальность ситуации («Покорми кота, если что»), то после выхода из густого дыма (и это еще он был без едкого запаха), прочувствовав состояние попавшего в пожар человека, настроение сразу менялось на серьезное.

На экскурсии отрепетировали поведение в лесу во время грозы, помогли выбраться провалившемуся под лед на водоеме, побывали на атомной электростанции и поговорили о радиоактивной безопасности, «пережили» землетрясение.

Почти на каждой тематической площадке показывали короткие познавательные видеоролики, дополняющие знания по основам безопасности.

Все без исключения участники интерактивной экскурсии остались в полном восторге. «Это было так круто!» – выразили общее впечатление дети. Приятно было наблюдать, с каким азартом, желанием и ответственностью ребята выполняли все предложенные задания. Закрепили знания и действия в экстремальных ситуациях, получили массу эмоций, незабываемых ощущений и позитива.

Кстати, из интереса после поездки провела эксперимент: задала некоторым детям вопросы по пройденным в Центре безопасности этапам. И знаете, абсолютно на все получала быстрые, четкие и, главное, правильные ответы. И это здорово! Значит, не «прошло мимо», и хочется верить, что в опасной ситуации ребенок обязательно вспомнит и применит полученные в Центре навыки. Ну а взрослые участники высказали впечатления от экскурсии более многословно.

Юлия Марченко: – В Центре безопасности достойно представлены интерактивные тематические площадки. Замечательно, что можно попробовать самому разные навыки. Понравилась локация с зимним водоемом, где доставали провалившегося в полынью мальчика. Это было очень эффектно. К тому же актуально именно сейчас, когда лед еще тонкий. Полезно было вспомнить, что нельзя собираться группами и переходить водоем по льду, приближаться к промоинам, трещинам, прорубям. Если же придется самостоятельно спасать человека, можно использовать палки, дос­ку, шарф, куртку и осторожно ползти к пострадавшему, равномерно распределяя вес тела по поверхности, но приближаться не более чем на 3-4 метра, иначе можно тоже оказаться в ледяной воде. Из нового я узнала, что во время землетрясения надо прятаться в дверном проеме. Если честно, я привыкла к номерам 101, 102, 103 и даже не знала, что у нас есть номер 112, который объединяет все экстренные службы. В задымленном лабиринте запомнилось «правило правой руки», когда надо держаться правой рукой за стену и идти, ни в коем случае не отпуская, иначе потеряешься и не выйдешь из помещения в густом дыму. Экскурсия очень понравилась, было интересно, реалистично, познавательно.

Елена Терещенко: – Очень понравилось, по глазам дочки было видно это, и собственные впечатления вообще потрясающие. Не ожидала, что будет так круто. В нашем детстве рассказывали о безопасности примитивно, скучновато, а здесь в интерактивном режиме, в игровой форме. Так на самом деле информацию детям легче усваивать, когда они попробуют на практике, а не просто узнают в теории. Запомнились кухня и жилая зона в квартире, где дети ходили с планшетами, а притаившиеся опаснос­ти «оживали» на экране. Самой было полезно. Где-то, возможно, нам было и смешно в процессе прохождения, но если подумать, что какая-то чрезвычайная ситуация в квартире случилась в жизни, то и взрослый бы мог растеряться. Интересная площадка была, где мы освоили поведение на льду водоемов зимой. Хоть все эти ситуации и знакомы, нам о них много раз говорили в школе, но сейчас на все это мы смот­рели и переживали по-иному. Информация приобрела новое звучание, была преподнесена в другом стиле и воспринималась совершенно иначе. Даже когда в самом начале мы проходили тестирование вместе с детьми, отвечали на воп­росы 1-4 классов, вроде бы все легкое, а на самом деле возникали сложности с правильными ответами. Я, например, не знала, что пожар в квартире можно тушить стиральным порошком. Кира дома делилась с папой впечатлениями, рассказывала, что запомнила. И даже попросила помочь ей подготовить презентацию об экскурсии для одноклассников. Однозначно, поездка была очень ценная и полезная для всех.

Татьяна Кишило: – Мы очень рады, что попали в Центр безопасности МЧС. Современный подход, планшеты, вопросы, интерактивы со спасением людей, с задымленной комнатой, конечно, произвели впечатление на всех. Очень круто! Это вместо тысячи слов. Детям можно бесконечно рассказывать о всяких чрезвычайных ситуациях, но когда они якобы попадают в них, это совсем другое. Меня поразили результаты теста, мы не очень справились, а думала, что все знаю. Я педагог по образованию и могу точно сказать: достаточно детей свозить один раз в такой Центр, наглядно показать все эти ситуации, и запомнится на всю жизнь. Много было интересного и познавательного. Мы в восторге! Сын Леша – парень любознательный, творческий (очень хорошо лепит из пластилина, поэтому мы ему все время говорим, что он будет скульптором). И после экскурсии он мне сказал: «Мама, я хочу быть спасателем». Его так впечатлило то, что он увидел. В моей жизни случалось несколько серьезных пожаров, даже однажды сама спасла ребенка, вынеся его из горящего дома. Поэтому сказала сыну, что спасать людей не мешает никакая профессия. Я совершенно точно знаю, что пожары – это страшно. Поэтому все спасатели для меня – герои, искренне преклоняюсь перед их мужеством. И когда едет пожарная машина с сиренами, я, честно, всегда мысленно молюсь за них, чтобы все было хорошо. Огромное спасибо за такую возможность побывать в Центре безопасности и прочувствовать на себе, что такое чрезвычайные ситуации.

Валентина Дейнеко: – Впечатления у нас самые лучшие. Как дети, так и родители очень довольны. Мы ожидали, что будет сухой рассказ экскурсовода об экспонатах за стеклом, которые нельзя трогать руками, а на деле получилась такая увлекательная экскурсия с вовлечением детей в имитированные опасные ситуации. Тут были и проверка знаний посредством тестирования, и различные площадки с замечательными декорациями, попадая в которые мы все становились участниками ситуации – героями, очевидцами, спасателями. Это очень

здорово! Особенно запомнились «ледяная» площадка с тонущим человеком на зимнем водоеме, задымленный лабиринт, комната с имитацией землетрясения очень впечатлила. А еще понравилась оснащением и звуковым сопровождением лесная площадка. Звуки природы, дождя, раскаты грома, блес­ки молнии, выползающая змея из-за пенька, дым от непотушенного костра, болото. Это было настолько все правдоподобно. Ну и, конечно же, получили много информации из раздела «знали, но забыли». Очень полезно было вспомнить, обновить и закрепить свои знания. Советую всем родителям посетить этот Центр безопасности вместе с детьми. Наглядные пособия, рассказы об опасных ситуациях – это одно, а когда ребенок может на время стать участником чрезвычайного происшествия, на деле проверить себя и запомнить, как нужно вести себя в той или иной жизненной ситуации, дорогого стоит. Уверена: это поможет избежать неправильных действий в опасных ситуациях, в которых может оказаться любой из нас. Мы очень благодарны организаторам этой увлекательной и полезной поездки.

Отличным дополнением к экскурсии стало посещение Могилевского зоосада, где участники поездки познакомились с бурым мишкой, маленькими рысями, львом, пумой, зубрами, косулями, верблюдом, ламой и другими животными.

Маргарита БУШУЕВА

Фото участников поездки