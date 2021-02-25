Шины, мебель и «молочка» являлись ключевыми экспортными товарами Могилевщины в 2020 году

По итогам 2020 года Могилевской областью экспортировано товаров на 1938,2 млн. долларов США, что составляет 6,7% экспорта товаров Республики Беларусь.

- Организациями области отгружалась продукция на территории 96 государств, из них на Российскую Федерацию приходилось 62,1% экспорта товаров, Украину – 8,7%, Польшу – 4,5%, Германию – 3,2%, Литву – 2,9%, Казахстан – 2,5%, Латвию – 1,7%, Китай – 1,6% и Нидерланды – 1,5%, - рассказали в Главном статуправлении региона. - Ключевыми товарами в экспортных поставках области являлись шины (9% стоимостного объема экспорта), мебель (8,8%), молоко и молочная продукция (8,4%), мясо и мясные субпродукты, текстиль и текстильная одежда (7% по каждому товару), машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки и плиты древесно-стружечные (по 5,6%), химические волокна и нити (5,3%), вагоны грузовые железнодорожные или трамвайные (3,1%), тара пластмассовая (2,7%), амино-альдегидные, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны (2,3%).