Щекович: ВНС должно стать балансовым органом между тремя ветвями власти

В столичных трудовых коллективах проявляют интерес к законопроектам "О Всебелорусском народном собрании" и "Об изменении Избирательного кодекса Республики Беларусь". Об этом сообщил БЕЛТА председатель Минского городского объединения профсоюзов Александр Щекович.

"Всебелорусское народное собрание должно стать балансовым органом между исполнительной, законодательной и судебной ветвями власти. Это необходимо для того, чтобы все эти ветви власти работали взаимно на благо наших граждан", - отметил председатель Минского городского объединения профсоюзов.

Александр Щекович при общении с трудящимися, профсоюзными активистами подчеркивает, что Всебелорусское народное собрание будет принимать решения стратегического и программного характера. От этих решений будет зависеть будущее развитие нашей страны.

"В связи с этим очень важно, что одну треть от всей численности делегатов ВНС планируется избирать от гражданского общества, - считает профсоюзный лидер. - То есть обычные белорусы, имеющие активную гражданскую позицию, могут стать делегатами на ВНС и участвовать в принятии важнейших решений".

Обсуждение законопроектов в трудовых коллективах продолжается.