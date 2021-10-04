Шевцов: волонтеры Красного Креста активно оказывают помощь беженцам на границе

Волонтеры Красного Креста активно оказывают помощь беженцам на границе, заявил генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Основной принцип Красного Креста - прийти на помощь тому, кто в этом нуждается. Мы не смотрим, каких политических взглядов, вероисповедания, социального статуса человек. Главное, чтобы он нуждался и попросил о помощи и мы готовы прийти к любому, - отметил Дмитрий Шевцов. - Ситуация, которая складывается на границе с Беларусью, конечно, достаточно напряженная. Время идет к похолоданию, каждый день климатическая ситуация ухудшается и те беженцы, которые сосредоточены на границе с Беларусью находятся в очень стесненных обстоятельствах. И волонтеры Красного Креста вместе с Государственным погранкомитетом оказывают медицинскую, социальную и медико-реабилитационную помощь, в том числе мы помогаем им и одеждой, одеялами и всем необходимым, чтобы как-то помочь людям, которые оказались в таких, я бы сказал, нечеловеческих условиях".

Генсекретарь также прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией. "Четвертая волна, конечно, пришла несколько раньше, чем мы ожидали, по причине того, что приехали студенты, вернулись люди с отдыха, наши возрастные граждане, которые были на дачах, в деревнях. Именно этот внутренний миграционный процесс и спровоцировал такое достаточно бурное распространение коронавирусной инфекции среди непривитых людей. Есть незначительные заболевания и среди привитых людей, они в достаточно легкой форме протекают, но все медики констатируют, что подавляющее большинство случаев заболевания происходит среди непривитых лиц", - добавил он.

Отвечая на вопрос журналиста о том, как уживаются вакцины от гриппа и коронавируса, Дмитрий Шевцов ответил: "Они нормально дружат между собой. Однако, по рекомендациям нашей санитарно-эпидемиологической службы сначала, учитывая важность, необходимо делать вакцинацию против коронавирусной инфекции. С согласия человека, ему могут одновременно сделать сразу две прививки, однако медики советуют сделать двухнедельный интервал между прививками для того, чтобы начали вырабатываться сначала одни антитела, потом другие", - подчеркнул генсекретарь.