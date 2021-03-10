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Шестой раз с начала года в Беларуси дорожает автомобильное топливо

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Шестой раз с начала года в Беларуси дорожает автомобильное топливо

Автомобильное топливо дорожает в Беларуси сегодня, 10 марта, на 1 копейку, сообщила пресс-служба "Белнефтехима".

Розничные цены на моторное топливо на АЗС составляют: на АИ-92-К5-Евро — 1,76 руб., АИ-95-К5-Евро — 1,86 руб., АИ-98-К5-Евро — 2,08 руб., ДТ — 1,86 руб.

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