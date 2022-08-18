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Шестой миллион тонн зерна намолочен в Беларуси

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Шестой миллион тонн зерна намолочен в Беларуси

Шестой миллион тонн зерна намолочен в Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

"Уборка зерновых и зернобобовых культур в стране идет полным ходом - убрано уже более 75% площадей без учета кукурузы, гречихи и проса. Наибольшими темпами работы идут в Брестской области - там они почти завершены. Наименьший процент площадей пока убран в Витебской области, но и там пересечен экватор", - рассказали в министерстве.

По намолоту лидирует Минская область - более 1,5 млн т зерна, далее следуют Брестская область - свыше 1,3 млн т, Гродненская - более 1,1 млн т. В Могилевской области намолочено 713,4 тыс. т, в Гомельской и Витебской областях - по 658 тыс. т.

Урожайность зерновых в этом году фиксируется выше прошлогодней на аналогичную дату. Потому аграрии рассчитывают на более высокий намолот зерна по итогам уборочной кампании.

Кукуруза, гречиха и просо убираются позже, они также внесут свой вклад в общий урожай.

Объем закупок зерна для республиканских государственных нужд на 2022 год составит 811,4 тыс. т.

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