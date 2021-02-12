Шестое Всебелорусское народное собрание сегодня продолжит работу в Минске
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Как ожидается, в 10.00 второй день форума откроют выступления делегатов и приглашенных. Также будет принята резолюция VI Всебелорусского народного собрания.
Накануне с докладом на ВНС выступил глава государства. Ожидается, что Александр Лукашенко примет участие в работе форума и сегодня.
Участниками мероприятия стали 2,7 тыс. человек, из них делегатов - 2,4 тыс. На форуме собрались представители всех слоев общества: рабочие, труженики села, работники социально-культурной сферы и СМИ, военнослужащие, предприниматели, студенты, учащиеся средних специальных учебных заведений, пенсионеры. Среди делегатов собрания также руководители органов государственного управления, предприятий и организаций, парламентарии, депутаты местных советов, представители политических партий, общественных объединений.