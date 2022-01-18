Шесть спасательных станций в Могилевской области организуют крещенские купания

Могилевская областная организация ОСВОД проинформировала о том, где организуют купание 19 января во время православного праздника Крещение Господне. Предполагается, что погрузиться в воду, которой приписывают чудодейственные свойства, желающие смогут вблизи шести спасательных станций, поделился информацией начальник водолазно-спасательной службы РС ОСВОД Дмитрий Барановский.

Печерская спасательная станция в Могилеве ожидает до двух тысяч любителей зимних водных процедур, вместе с работниками ОСВОД будет дежурить и милиция. На Гребеневской спасательной станции в областном центре ожидается около тысячи человек. Примерно столько же желающих окунуться под открытым небом ждут в Осиповичах и Кричеве. На двух спасательных станциях в Бобруйске предполагается участие до четырех тысяч человек в целом. Там организуют дежурство милиции, спасателей и врачей скорой помощи.

На сайте Могилевской епархии также указано, где можно освятить воду и окунуться. Там напомнили, что в Могилеве и Могилевском районе оборудованные купели имеются на источнике святой праведницы Анны в Любужском лесопарке и в поселках Полыковичи и Сухари.

СБ