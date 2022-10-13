Шесть автомобилей премиум-класса пытались незаконно ввезти

Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз шести легковых автомобилей премиум-класса на сумму более Br3 млн, сообщили в таможне.

Инцидент произошел в пункте пропуска "Козловичи". Три грузовых автомобиля Volvo следовали из Германии. По представленным к оформлению документам общая стоимость легковых автомобилей составляла порядка Br1 млн. При проведении досмотра сотрудники таможни установили недостоверность указанных сведений о стоимостных характеристиках товара. Проверочными мероприятиями была определена фактическая стоимость авто, которая оказалась в три раза выше заявленной.

Предоставление недостоверных сведений могло послужить основанием для занижения размера подлежащих уплате таможенных платежей на сумму свыше Br756 тыс. Автомобили BMW X5 2022, MERCEDES-BENZ AMG G 63, два RANGE ROVER 50AA030, HYUNDAI STARIA - все 2022 года выпуска - задержаны.

Брестская таможня начала административный процесс в соответствии с ч.3 ст.15.5 (недекларирование либо представление недостоверных сведений о товарах) КоАП. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.