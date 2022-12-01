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Общество

Шауль Хабабо: «Белорусы – прекрасные люди!»

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Шауль Хабабо: «Белорусы – прекрасные люди!»

Раввин Бобруйска Шауль Хабабо:

– Главный смысл сегодняшнего праздника – Дня Праведников Народов Мира – громко сказать «Спасибо!» этим сильным духом людям, которые имели мужество и волю пожертвовать собой ради спасения других. Они – украшение страны.  А тот факт, что список Праведников пополняется, еще раз доказывает: белорусы – прекрасные люди. Такие качества, как сострадание, взаимовыручка и искренняя помощь должны проявляться всегда, а не только во время войны или беды. Слава Богу, в Беларуси сегодня мирное небо, достаток и безопасность, но мы и в это светлое время не должны забывать и не забываем про душевную поддержку, улыбку и добрые слова для наших ближних.

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