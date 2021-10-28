Шаги ценою в жизнь! О безопасности на железной дороге

Ежегодно на железной дороге дети и подростки получают травмы. Причины банальны - несоблюдение правил безопасного поведения на железнодорожных путях. Дорога в школу многих ребят, проживающих вблизи от остановочных пунктов, станций, проходит через железнодорожные пути. К сожалению, многие несовершеннолетние и их родители относятся беспечно к соблюдению правил поведения на железной дороге. Нередки случаи травматизма людей, идущих вдоль железнодорожных путей или в колее. Движущийся поезд остановить непросто. Его тормозной путь в зависимости от веса, профиля пути в среднем составляет около тысячи метров. Кроме того, надо учитывать, что поезд, идущий со скоростью 100-120 км/час, за одну секунду преодолевает 30 метров. А пешеходу, для того чтобы перейти через железнодорожный путь, требуется не менее пяти-шести секунд. Детский травматизм вызывает особую тревогу в условиях развития высокоскоростного движения. Ведь дети не всегда могут оценить реальную опасность. Наиболее эффективным методом предотвращения детского травматизма становится недопущение несанкционированного нахождения детей и в зону движения скоростных поездов.

В связи с окончанием второй учебной четверти года с 21 октября по 31 октября 2021 года проводятся мероприятия с целью профилактики травмирования несовершеннолетних и совершения транспортных правонарушений на железной дороге – «Дети и безопасность».

На объектах железнодорожного транспорта за 9 месяцев в 2021 году на Могилевском отделении Белорусской железной дороги травмировано 3 человека со смертельным исходом: 1 случай попытка суицида, 2 случая в состоянии алкогольное опьянения.

Усилиями железнодорожников невозможно полностью предотвратить случаи травмирования граждан, особенно детей и которым именно их родители или старшие товарищи подают плохой пример, переходя железнодорожные пути в неустановленном месте, забираясь на платформу или спрыгивая с нее, пытаясь проехать на автосцепке или на крыше вагона электропоезда.

Каждый гражданин, попавший на железную дорогу, должен помнить о cвoей безопасности и защитить себя или ребенка, помня элементарные правила безопасности:

не ходить по путям в неустановленных местах;

не стоять и не задерживаться на пешеходном переходе;

не подлезать под вагоны;

не переходить и не перебегать пути перед поездом;

не начинать переходить пути сразу же после прохода поезда;

не приближаться к проходящему поезду и к краю платформы ближе 2 м;

не производить посадку-высадку на ходу поезда;

не оставлять детей без присмотра на платформах;

не ездить по платформам на велосипеде;

не подходить к вагону до остановки поезда;

не бежать по платформе рядом с отправляющимся или прибывающем поездом;

не садиться для проезда на вагон грузового поезда.

Участок «Осиповичи-Жлобин» электрифицирован, над железнодорожными путями имеются провода контактной сети напряжением 27500 В. В связи с этим необходимо соблюдать дополнительные меры безопасности:

не подниматься на крыши вагонов и размещенные на вагонах грузы;

не приближаться ближе 8 м до оборванных проводов контактной сети и свисающих с них предметов;

следить, чтобы длинномерные предметы не приблизились к проводам контактной сети ближе 2 м;

не набрасывать на провода контактной сети посторонние предметы (проволоку, веревку, ветки деревьев…);

не касаться ходовых частей (колес, тележек) подвижного состава.

Также запрещается находиться в состоянии алкогольного опьянения вблизи железнодорожных путей, перебегать пути перед приближающимся поездом, прыгать с платформ, подлезать под подвижной состав, кататься на кабинах и крышах моторвагонного подвижного состава и локомотивов, класть на пути посторонние предметы, бросать камни в подвижной состав, пользоваться вблизи железнодорожного полотна наушниками и разговаривать по мобильному телефону.

Если родители проходят по путям с ребенком в неустановленном месте, подлезают под грузовыми составами, чтобы сократить путь, сотрудники транспортной милиции имеют полное право привлечь их к административной ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка. Родители надеются, что ребенок, когда пойдет по железной дороге один, без их сопровождения, поднимется на переходный мост и безопасно перейдет пути. Но ребенок, копируя поведение родителей, чаще всего идет напрямик. Никакие отговорки со стороны взрослых («болят ноги — не могу подняться на переходный мост», «далеко идти до моста-настила», «торопился в больницу») не имеют смысла, так как на карту поставлена жизнь ребенка, его безопасность.

Знать и соблюдать правила поведения на железной дороге важно и детям и взрослым. Этим вы обезопасите себя и не попадете под поезд.