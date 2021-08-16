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Происшествия

Сгорели на работе. Трактор и пресс-подборщик уничтожены огнем

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Сгорели на работе. Трактор и пресс-подборщик уничтожены огнем

На поле, возле а.г. Воротынь, загорелись 11 августа трактор и пресс-подборщик.

Как сообщила старший инспектор Центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью МО УМЧС Александра Дашкевич, создалась угроза распространения огня на оставшуюся часть поля. До прибытия спасателей тракторист тушил огонь порошковым огнетушителем. Обстоятельства пожара устанавливаются.

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