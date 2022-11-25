Сфера торговли Бобруйска: результаты хорошие, но есть и над чем поработать

Очередное заседание горисполкома прошло 25 ноября в Бобруйске. Главной темой стал вопрос работы организаций торговли города: обсудили и подвели итоги их деятельности за 9 месяцев. Заседание возглавил председатель исполнительного комитета Игорь Кисель. В обсуждении приняли участие заместитель председателя КГК Республики Беларусь Андрей Лобович, председателя КГК Могилевской области Олег Садовский, депутаты Палаты представителей Национального собрания Владимир Гацко, Ирина Рынейская и Вера Широкая. В зале собрались руководители предприятий торговли и общественного питания, бытовых услуг города, от которых зависит, чтобы на полках магазинов всегда хватало товаров, их качество было на достойном уровне, а цена была справедливой, чтобы в кафе подавали вкусные блюда из свежих продуктов, а клиенты оставались довольны покупками и оказанными услугами.

Игорь Николаевич в начале заседания сразу очертил круг вопросов, которые необходимо решить. Он отметил, что, несмотря на ряд положительных результатов, достигнутых в сфере торговли (таких как рост удельного веса товаров отечественного производства, выполнение норм социальных стандартов по обеспеченности торговых площадей, общедоступных мест в объектах общественного питания, в целом безубыточная работа организаций торговли города), есть еще и над чем поработать. Так, например, не обеспечено выполнение задания по розничному товарообороту, доли продаж продовольственных товаров отечественного производства ниже требуемого уровня, систематически выявляются факты нарушений законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия, несмотря на активную информационную работу, все еще имеют место нарушения ценообразования.

Четкую ситуацию по теме обрисовала начальник управления торговли и услуг Бобруйского горисполкома Елена Семенчук.

Сегодня в Бобруйске работает 2909 объектов розничной торговли. Это магазины, павильоны, торговые центры и рынки. На территории нашего города стало больше магазинов фирменной торговли: сейчас их 74. Функционирует 5 рынков и 35 торговых центров, заполняемость которых повысилась по сравнению с прошлым годом и составила 84%. Улучшению качества обслуживания и развитию информационных технологий способствуют Интернет-магазины: их количество тоже возросло до 223 площадок.

Развитие торговли Бобруйска направлено на максимально полное удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах, а чтобы повысить эффективность работы, практикуются различные формы продаж. К примеру, в этом году проведено 70 ярмарок, 2620 распродаж и множество других акций.

Услуги общественного питания представляют 255 объектов. В рамках развития инфраструктуры общественного питания за 9 месяцев открыто 5 объектов на 146 посадочных мест. На первую половину 2023 года запланировано открытие пиццерии на 40 мест филиала ООО «Табак-Инвест» Бобруйского торгового центра «Корона» на улице М. Горького, 41.

В масштабном формате проведен городской гастрономический фестиваль «СмакFEST», в котором приняли участие 11 заведений общественного питания.

Из недочетов: допущено снижение продаж отечественных товаров такими организациями, как ОАО «Заднепровье» (магазины «Радиус» и «Мяснов»), бобруйскими филиалами ЗАО «Доброном» и ООО «Евроторг», УЧТП «Ноев ковчег».

Замечания есть и по вопросам торговли в неустановленных местах; нарушений законодательства о торговле, об обращениях граждан, о защите прав потребителей; неисполнения письменных требований; реализации товаров с истекшим сроком годности. За 9 месяцев проведены обследования 283 объектов, нарушения торгового и санитарного законодательства выявлены более чем в 82 процентах случаев.

В Бобруйске предстоит серьезная работа по устранению этих нарушений и недопущению новых случаев. Особое внимание уделят пресечению несанкционированной торговли в неустановленных местах, а также мониторингу необоснованного роста цен.

Исполнение этих задач на контроле председателя Бобруйского горисполкома.