Сезон охоты на пушных животных открывается с 5 ноября

В соответствии с правилами охоты с 5 ноября по 29 января охотникам разрешается добывать зайца (русака и беляка), белку, куницу (лесную и каменную), норку американскую, ондатру и хорька лесного. Об этом сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

Охота на зайца-русака и зайца-беляка разрешена в светлое время суток как ружейным, так и безружейным способами. Ружейная охота: из засады, с подхода, загоном. Допускается применение гладкоствольного охотничьего оружия с использованием патронов, снаряженных дробью, а также охотничьих собак всех пород. Безружейная охота: с борзыми охотничьими собаками и ловчими птицами.

Ружейная охота на другие виды пушных животных разрешена в светлое время суток с подхода, в том числе с охотничьими собаками всех пород, кроме борзых. При ружейной охоте также разрешены нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули от 400 до 1500 Дж и гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью. При безружейной охоте разрешено применять капканы и ловушки (кроме петель).

В БООР напомнили, что в ноябре продолжается сезон загонной охоты на копытных животных, а также разрешена охота на кабана, волка, лисицу, ворону серую, сороку, енотовидную собаку, баклана, цаплю серую и цаплю белую большую, водоплавающую и болотную дичь, вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела, фазана, рябчика, куропатку серую, бобра, выдру.