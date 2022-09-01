Сезон охоты на бобра и выдру открылся в Беларуси, сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте.

В соответствии с правилами охоты с 1 сентября 2022 года до 31 марта 2023 года можно охотиться на бобра и выдру как ружейным (из засады, с подхода, с подъезда с маломерных судов, на норах), так и безружейным (на норах, с использованием капканов или ловушек (кроме петель) способами.

Охота проводится по разрешениям на добычу бобра или выдры и охотничьим путевкам к ним. При этом пользователями охотничьих угодий реализуются как разовые (сроком действия не более 24 часов), так и сезонные охотничьи путевки к разрешениям.

Охота на бобра и выдру разрешается как в светлое, так и в темное время суток. Ружейная охота на бобра и выдру в темное время суток разрешается способами из засады, с подхода и только по разовым охотничьим путевкам к разрешению (сроком действия не более 24 часов), а также с обязательным назначением и в присутствии руководителя охоты. При безружейной охоте с капканами или ловушками их установка (снятие), проверка, настораживание и извлечение добытых животных допускаются только в светлое время суток.

Ружейная или безружейная охота на норах, а также ружейная охота с подъезда с маломерных судов допускается только в светлое время суток.

В качестве орудий охоты разрешается использовать нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1,5 тыс. Дж, гладкоствольное оружие с применением патронов, снаряженных пулей или картечью, охотничьи луки и арбалеты, при охоте с подъезда - маломерные суда без двигателя или с неработающим двигателем, охотничьих собак (кроме гончих и борзых), капканы, ловушки (кроме петель).

При безружейной охоте на бобра и (или) выдру допускается добыча норки американской и ондатры, случайно попавших в установленные на бобра и (или) выдру капканы или другие ловушки. При этом охотником на оборотной стороне охотничьей путевки к разрешению указываются вид животного (норка американская или ондатра) и дата добычи по каждому случайно добытому животному до его извлечения из капкана или ловушки. Охотникам разрешается вскрывать бобровые норы и плотины.

"При обнаружении охотником в установленном им на бобра или выдру капкане (ловушке) другого охотничьего животного нормируемых видов или дикого животного, относящегося к виду, включенному в Красную книгу Республики Беларусь, охотник, не изымая животное из капкана или другой ловушки, должен проинформировать об этом должностное лицо пользователя охотничьих угодий. В случае попадания в капкан или другую ловушку выдры в процессе добычи охотником бобра (или наоборот) разрешение закрывается по фактически добытому животному", - рассказали в Госинспекции.

Незаконная охота на бобра или выдру влечет административную или уголовную ответственность, а также обязанность возмещения нарушителем вреда, причиненного окружающей среде в результате незаконного изъятия животного. В случае незаконной добычи бобра штраф составляет 70 базовых величин (Br2240), а выдры - 200 базовых величин (Br6400).