Сестричество преподобной Софии Слуцкой отпраздновало еще один год рождения со дня своего основания

Холодный пятый день зимы. Окраина Бобруйска. А в Иверском храме – светло, радостно, тепло и уютно. Сегодня здесь отмечают восемь лет со дня основания сестричества имени преподобной Софии Слуцкой.

Торжество началось с пения молебна с акафистом святой, в честь которой названо сестричество.

После совместной молитвы протоиерей Сергий Коровинский, настоятель храма, поздравил сестёр и гостей. Основываясь на отрывке Евангелия с притчей о мудрых и неразумных девах, которое читалось за богослужением, отец Сергий сказал:

– Елей – это добрые дела. Сейчас Господь нам даёт время для того, чтобы их делать. Этим и занимается наше сестричество. Дай Бог, чтобы мы не возвращались за елеем, а были всегда готовы. И достигли Царства Небесного. Многая и благая лета нашему сестричеству и всем сестричествам нашей епархии!

К поздравлениям протоиерея Сергия Коровинского, идейного и духовного руководителя сестричества имени преподобной Софии Слуцкой, присоединились почётные гости мероприятия – представили сестричеств Георгиевского и Елисаветинского храмов г. Бобруйска, председатель Бобруйской городской организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» Нина Федоровна Костян и председатель попечительского совета Бобруйской епархии Анатолий Васильевич Баранчук.

bobreparhiya.by

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