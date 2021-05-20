Сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции планируют выдавать с 24 мая в Могилевской области

Могилевская область централизованно получила сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции. Форма документа едина и утверждена Минздравом РБ.

- Сертификаты поступили в наше учреждение здравоохранения и будут распределены между всеми районами области. То есть, выдавать их поликлиники планируют уже со следующего понедельника, - рассказала заместитель главного врача Могилевской центральной поликлиники Алла Ляхович. – Благодаря тому, что после прохождения человеком полного курса вакцинации против COVID-19 (две прививки), информация об этом заносится в медицинскую документацию, в том числе и электронном виде (например, в информационную систему «Лекарь» в учреждениях здравоохранения г.Могилева), получить сертификат можно будет, как в поликлинике по месту жительства, так и в другом учреждении здравоохранения, выполнившем прививку (например, если вакцинацию проводили организованно на предприятии).

Собеседница отметила, что, несмотря на наличие сертификата, при выезде за пределы РБ, по-прежнему необходим отрицательный ПЦР-тест, сделанный в лабораториях, имеющих право на выдачу соответствующего документа (в Могилевской области таких три). А также не снимает с граждан обязанности соблюдать самоизоляцию по возвращению из-за границы.

Ориентировочная стоимость сертификата – около 5 рублей.