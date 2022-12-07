Сертификат централизованного экзамена будет действителен два года

Сертификат централизованного экзамена (ЦЭ) будет действителен два года, сообщила журналистам первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова, передает корреспондент БЕЛТА.

Ирина Старовойтова рассказала, что делать выпускнику школы, который после 11-го класса в следующем году не будет поступать далее (например, уходит в армию), а планирует сделать это через год-два.

"В предыдущие годы у нас сертификаты централизованного тестирования действовали два года. Так и сертификат централизованного экзамена - его действие будет продолжаться в течение двух лет. Он может воспользоваться в следующем году", - пояснила первый замминистра.

Как заметил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, есть отдельная норма, по которой выпускники прошлых лет имеют право сдать три ЦТ.

Более того, добавила Ирина Старовойтова, есть возможность после 11 классов поступить в учреждение среднего специального образования по конкурсу аттестата.