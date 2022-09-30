Серийные воры, похищавшие имущество из гаражей, задержаны в Могилеве

Серийные воры, которые похитили имущество из гаражей на общую сумму в более 8500 рублей, задержаны в Могилеве.

Как сообщила официальный представитель Ленинского РУВД Могилева Елена Симонова, к правоохранителям за помощью обратился 48-летний могилевчанин, у которого из гаража путем взлома навесного замка был похищен автомобиль стоимостью 5000 белорусских рублей.

- Спустя несколько дней еще один владелец гаража в том же гаражном массиве рассказал, что неизвестные проломали у него стену и похитили мотоцикл и дрель на общую сумму в 2500 рублей. Третья заявительница, 36-летняя владелица гаража, лишилась имущества на 1000 белорусских рублей: у нее неизвестные унесли литые автомобильные диски. После этого еще трое могилевчан подали аналогичные заявления: кто-то лишился металла и оконных рам, кто-то не обнаружил оставленного в гараже бензина, - рассказала Елена Симонова.

Выяснилось, что чужое имущество забирали трое приятелей, каждый из которых уже ранее был судим за совершение кражи. Они выламывали замки на воротах гаражей и проникали внутрь, в некоторых случаях проламывая стены. Из помещений они забирали все, что представляло ценность, а после перепродавали.

Возбуждено уголовное дело.

mogilevnews.by