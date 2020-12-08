Серийное производство шин для кроссовера Geely SX-11 начнут в Бобруйске

Бобруйская «Белшина» постоянно расширяет ассортимент продукции как для вторичного рынка, так и для первичной комплектации автомобилей. К примеру, с 2017 года компания активно сотрудничает с СЗАО «Белджи», поставляя для комплектации Geely Atlas шины типоразмеров 225/65R17 (модели Bel-411), 225/60R18 (Bel-403) и 215/60R17 (Bel-402).

А в настоящее время, сообщили на предприятии, завершаются работы по постановке на серийное производство шины размера 215/55R18 модели Bel-412 для комплектации кроссовера Geely SX-11. Она прошла статические и динамические испытания на соответствие требованиям правил ООН и ГОСТ, новым международным стандартам. По испытаниям получены положительные результаты.